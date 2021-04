Pedro: “Abbiamo lottato tutti insieme, come una squadra forte. Con l’Ajax ci aspetta una gara difficile al ritorno”

Pedro, attaccante della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

PEDRO A SKY SPORT

Che partita è stata questa? Un passaggio dalla sofferenza al crescendo nel finale

Abbiamo una fatto una buona partita. Abbiamo commesso un errore nel primo tempo, abbiamo preso gol, ma nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene. Abbiamo lottato tutti insieme, come una squadra forte, con una buona mentalità e alla fine abbiamo ottenuto questa vittoria che è molto importante per noi.

In Europa siete un’altra squadra, c’è qualcosa di diverso in campo europeo?

No, tutte le partite sono diverse. Stiamo giocando molto bene in Europa, dobbiamo continuare con questa mentalità, è buono per noi. Possiamo crescere insieme, aspettiamo un’altra partita difficile al ritorno contro l’Ajax, che è una squadra molto forte, ma adesso siamo molto contenti per questo risultato.

Cosa ti è mancato per non essere il Pedro che conosciamo in questa stagione?

Mi sono fermato per questi due infortuni, ma adesso torno con molta forza in squadra, giocando bene, così come abbiamo fatto oggi, giocando tutti insieme come una buona squadra e parlando con i compagni. Mi trovo molto bene con la squadra e dobbiamo continuare così.

Ti trovi bene anche con Fonseca?

Sì, Fonseca è un grandissimo allenatore. E’ anche una grandissima persona, l’ho sempre detto, parliamo sempre molto di calcio, delle partite e cosa dobbiamo fare per migliorare e per vincere. Questo è buono per me e per la squadra.

Come hai trovato il campionato italiano?

E’ molto diverso, è il mio primo anno qui. E’ un buonissimo campionato, molto forte. Mi ha sorpreso il livello di tutte le squadre, è molto competitivo come può essere in Spagna o in Inghilterra. E’ difficile, ma penso che dobbiamo continuare così, giocando bene e dobbiamo pensare anche a domenica, che è importante per noi.