Pazza voglia di Smalling

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – A Roma c’è la Smalling-mania. I romanisti sono euforici per il ritorno del difensore. La foto in cui gioca a carte in un bar come un ragazzo qualunque ha fatto il giro dei social, così coma la notizia di una ragazza scomparsa e ritrovata grazie al suo post di presentazione. Smalling punta alla gara contro il Benevento per il secondo esordio con la maglia della Roma: vuole esserci a tutti i costi per essere subito d’aiuto alla squadra, ma soprattutto a Fonseca che lo ha tanto atteso durante il mercato. Il centrale non gioca una partita ufficiale dall’ultima di campionato contro la Juventus, quando già sapeva di dover tornare a Manchester per il fine prestito. La sua volontà è stata sempre chiara sia ai dirigenti dei Red Devils sia a Solskjaer che non lo ha mai preso in considerazione andando contro la volontà dei tifosi del Manchester dopo i disastri difensivi in Premier. Smalling si è sempre allenato al massimo per farsi trovare poi pronto. Fisicamente sta bene, è in forma, ha fiato e ritmo. Chiaramente avrà bisogno di qualche altro giorno per essere al 100%. Con l’arrivo di Smalling, Fonseca ha uno dei reparti più completi della Serie A: quattro giocatori di livello in un mix di talento, qualità ed esperienza.