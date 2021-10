Pavoletti: “Ad un certo punto della partita la squadra più piccola ha sempre dei problemi. È una presa in giro, incredibile”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, è stato intervistato durante il post-partita di Cagliari-Roma 1-2. Queste le sue parole:

PAVOLETTI A DAZN

Oggi hai segnato il gol dell’illusione prima della rimonta sulla Roma, poi la grande occasione per il 2-0…

Sì, era il mio gol, di testa, sul primo palo. Altre 9-10 volte era gol, ma ho trovato un portiere veramente forte e gli faccio i complimenti. Mi dispiace perché una serata come questa, con la squadra in emergenza e contro una squadra forte come la Roma avevamo fatto tutto perfetto e poi qualche episodio è girato contro. Siamo qui a commentare una sconfitta che fa male, però ci sono tante cose buone.

L’episodio su di te era rigore?

Il dispiacere è che arrivi a un certo punto della partita e la squadra più piccola ha sempre dei problemi. Non viene più fischiato il mezzo fallo a favore, ma qui il difensore mi scaraventa addosso a un altro e fischia fallo a me. Non abbiamo perso per questo, ma fa male, è una presa in giro. Si lamentano, incredibile.