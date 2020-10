Timore Coronavirus in casa Lazio. Suona il campanello d’allarme a Formello alla vigilia della partita di Champions contro il Bruges. All’allenamento di questa mattina non c’erano Luis Alberto, Immobile, Pereira, Lucas Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha e Armini. Proprio questi ultimi, come riporta il Corriere dello Sport, sono indisponibilità indefinite. Stessa cosa anche per il centrocampista e il difensore brasiliani.