Paura a Trigoria, i casi sono 6. Oggi nuovo giro di tamponi

Corriere Della Sera (G.Piacentini)- Altri due casi di positività al Covid-19 all’interno della Roma, gli ennesimi in pochi giorni. Dopo i due calciatori della Primavera rientrati dalla Sardegna, dopo la positività di Antonio Mirante e quella di due giorni fa di Carles Perez, ieri è toccato al brasiliano Bruno Peres e a Justin Kluivert. A Trigoria i casi confermati in totale sono sei, numero che deve preoccupare ed ha fatto arrabbiare la dirigenza romanista. Non a caso sono stati sospesi gli allenamenti della squadra, che sarebbero dovuti iniziare ieri. L’esterno brasiliano, di ritorno dalle vacanze trascorse in Campania e Sicilia con la fidanzata, è risultato positivo al primo tampone. È stato lo stesso calciatore a condividere sui social la propria positività, specificando di essere asintomatico e di essere in buone condizioni di salute. Mentre per Kluivert nessuna nota apparsa sui social, a darne notizia è stata direttamente la Roma. L’attaccante ex Ajax era rientrato da pochi giorni da un periodo di vacanza trascorso in Olanda e in giro tra Ibiza e Formentera. Le foto sui social pubblicate dall’esterno rendono evidenti le lacune sulle regole del distanziamento sociale, nonostante non abbia frequentato le discoteche. La doppia positività di Peres e Kluivert ha portato dei cambiamenti necessari al programma di lavoro della formazione giallorossa. L’annullamento del primo allenamento stagionale e la decisione del nuovo giro di tamponi organizzato per questa mattina sono logiche conseguenze dei casi risconstrati. Se tutto dovesse andare liscio, la stagione riprenderà oggi pomeriggio alle 18, con la squadra che avrebbe perso solamente un giorno di lavoro. Falsa partenza che complica i piani di Fonseca che perderà anche tutti i calciatori convocati nelle rispettive nazionali per gli impegni di Nations League.