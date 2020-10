Paulo, la baby squadra sbaglia e cresce: “Possiamo far meglio dell’anno scorso”

Il Messaggero (S. Carina) – Tre volte sotto, tre volte capace di riprendere il Milan. La Roma rimane imbattuta sul campo – unica sconfitta quella di Verona decretata dal Giudice Sportivo – e trova un buon pareggio che però non smuove più di tanto la classifica. Alla vigilia Fonseca aveva parlato di prova di maturità; nel complesso, anche se con qualche sbavatura, è stata superata. Gli errori ci sono stati, soprattutto nel reparto difensivo, dove l’inesperienza dei centrali (Ibanez, Kumbulla e Mancini) forse ha inciso. Sulle fasce, Spinazzola ha spinto meno del solito mentre Karsdorp difensivamente è andato in difficoltà. Una prestazione nel complesso positiva si diceva, che fa vedere la Roma come una delle prime squadre del campionato. Queste le parole di Fonseca: “Se parliamo di investimenti, siamo d’accordo che ci sono due squadre più forti delle altre… Noi possiamo fare meglio dello scorso anno. Dobbiamo dimostrare di essere ambiziosi“.