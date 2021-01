Paulo evita Dzeko. Oggi il Verona. Sì a Mkhitaryan

La Repubblica (F. Ferrazza) – Tregua forzata tra e Dzeko e Fonseca, almeno fino a domani sera, quando chiuderà la finestra del mercato di gennaio. Cosi ha parlato il portoghese in conferenza: “Ne parliamo la prossima settimana, non voglio contribuire a queste speculazioni anche se capisco la curiosità”. Non sono arrivati segnali distensivi tra i due. E toccherà anche a Tiago Pinto immergersi in una difficile opera di mediazione. In campo oggi tornerà Mkhitaryan, per aiutare Pellegrini, ormai capitano della Roma, e soprattutto Borja Mayoral.

Leggi anche: A febbraio la decisione sullo 0-3 a tavolino

L’armeno è a una presenza dal rinnovo contrattuale automatico con il club di Trigoria, attualmente in scadenza a giugno, ma sarà comunque sua l’ultima parola per rendere valido tale accordo oppure scioglierlo. Anche nella gara d’andata mancava Dzeko, in panchina perché in procinto di trasferirsi alla Juventus, per una sfida persa poi dai giallorossi a tavolino, a causa del pasticcio delle liste, con l’inserimento in quella sbagliata di Diawara.