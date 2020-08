Pau Lopez, un… derby per scacciare le critiche

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Aria di derby per Pau Lopez, aria di riscatto dopo una difficile prima stagione alla Roma. È quello che spera il portiere giallorosso, pronto questa sera contro il Siviglia a dare il massimo per centrare la vittoria e allontanare le critiche arrivate nei suoi confronti negli ultimi mesi. Lo spagnolo ha vissuto una stagione tra luci e ombre, soprattutto per l’errore arrivato lo scorso gennaio nel vero derby contro la Lazio. Da quella partita in poi, Pau Lopez non è stato sempre perfetto e ci si è messo di mezzo anche un infortunio: dal suo ritorno, due panchine e sette gare giocare. Nell’ultima ha commesso un grave errore nel gol del 2-3 del Torino.