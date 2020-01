Pau Lopez: “Questo è il momento più importante della stagione. Contro il Sassuolo ci servono i tre punti”

Pau Lopez è stato l’autore dell’errore che ha permesso alla Lazio di pareggiare il derby ma è già pronto a rifarsi nella prossima partita della Roma contro il Sassuolo. Queste le sue parole a Roma Tv a margine dell’evento “A scuola di Tifo”:

“Sempre bello condividere questi eventi con i bambini. Sassuolo? Sarà una partita importante per noi, vogliamo vincere e bisogna restare concentrati, pensiamo partita dopo partita, stiamo giocando meglio e stiamo facendo un lavoro incredibile, è il momento più importante della stagione, ci servono i tre punti per rimanere in alto”.