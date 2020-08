Pau Lopez non dà più garanzie: alla Roma casting per il portiere

Corriere dello Sport (G.Marota) – La Roma ha quattro portieri in rosa e nessuno di questi dà garanzie. Pau Lopez, in particolare, ha vissuto un’involuzione nel girone di ritorno. Il punto di svolta negativo è stato nel derby che ha favorito il gol del pareggio di Acerbi. Le sicurezze acquistate grazie al lavoro con Savorani sono svanite. Da quel giorno Pau non è più lo stesso e si è incupito anche nell’atteggiamento. Ha influito anche il fastidioso stopo per il problema al polso, ma alcuni problemi caratteriali e tecnici si erano intravisti già prima. La Roma sta riflettendo sulla sua cessione dopo 12 mesi, ma non sarà facile trovare un acquirente disposto a spendere almeno 22 milioni. Al momento non sono arrivate offerte, ma un’altra strada percorribile è quella del prestito che permetterebbe un risparmio sull’ingaggio da 3 milioni netti. Nelle ultime ore c’è stato un contatto col Torino per un possibile scambio di prestiti con Sirigu. In questo modo Fonseca avrebbe un portiere affidabile, esperto e motivato. A Trigoria piace anche Gollini, ma per portarlo via da Bergamo servirebbero 20-23 milioni.