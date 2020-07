Pau Lopez: “Contro l’Inter servirà massima concentrazione in difesa. Mirante mi ha aiutato molto da quando sono arrivato”

Pau Lopez, portiere della Roma, è stato intervistato dall’AS Roma Match Program ed ha parlato anche della partita di domenica sera contro l’Inter. Queste le sue parole:

Roma-Inter?

Sarà una partita difficilissima. È una squadra impegnativa da affrontare ed è molto forte a livello offensivo: servirà massima concentrazione dietro.

Siete alla ricerca della quarta vittoria consecutiva…

Non sarà facile vincerla, ma noi faremo di tutto per riuscirci. Ricordo la partita dell’andata, dove giocammo molto bene, quando molti ci davano già per sconfitti. Domenica servirà lo stesso atteggiamento, creando qualche occasione da gol in più da poter concretizzare.

Mirante?

Antonio mi è sempre stato vicino dall’inizio, mi ha aiutato molto dal mio arrivo. È una persona incredibile, anche per lo spogliatoio, è importante per tutti noi, per la sua esperienza e per le prestazioni quando gioca.

La vittoria di mercoledì sera contro l’Hellas Verona?

Affrontare l’Hellas Verona era difficile, è come l’Atalanta, ma ci siamo comportati bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo lottato fino alla fine, giocando una partita molto seria. E abbiamo vinto, cosa più importante.