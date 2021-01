Pau Lopez ci crede. Prove di volo per prendersi Inter e derby

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – A Trigoria sono pronti a scometterci su. Pau Lopez è in ripresa, sta tornando lui. A Crotone toccherà ancora allo spagnolo, complice l’infortunio di Mirante. Per la Roma sarà una gara importante, per Pau probabilmente ancora di più. In ballo non ci sono soltanto i tre punti, ma anche una bella fetta di futuro per il portiere. Ad oggi la società non è intenzionata ad ascoltare offerte per Lopez, almeno fino a giugno perchè in questo momento è importante che lo spagnolo sia il più sereno possibile.

Di fatto la Roma lo ha tolto dal mercato, anche perchè poi bisognerà capire come e quando rientrerà Mirante. Avrà bisogno ancora di giorni e allora Pau vuole fare bene anche contro il Crotone per guadagnarsi la conferma contro Inter e Lazio.