Pau Lopez a Cluj: un’altra tappa sul percorso della “rinascita”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La missione rilancio passa dalle gare di Europa League, Pau Lopez è pronto nuovamente a scendere in campo per continuare sulla striscia delle buone prestazioni messe a segno in questo avvio di stagione. Domani sera nella trasferta in Romania contro il Cluj sarà nuovamente lui il titolare della porta giallorossa, per continuare il processo di “guarigione” e riuscire insieme ai suoi compagni ad archiviare il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Con una difesa in emergenza il suo supporto sarà ancora più importante, lo spagnolo dovrà rispondere presente come fatto nelle precedenti partite per sperare in futuro di competere anche per un posto da titolare in campionato. L’ex Betis in questi mesi ha deciso di rimanere lontano dai riflettori per concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo. Lo spagnolo ha pagato alcune incertezze, probabilmente anche il peso del suo cartellino, ma non solo. Lo scorso 8 novembre ha giocato la sua ultima gara da titolare, quando è sceso in campo in Serie A contro il Genoa per sostituire l’infortunato Mirante dimostrando la crescita tecnica ma soprattutto mentale. Domani giocherà la sua quarta partita in Europa League, per questo se riuscisse a mantenere la porta inviolata anche stavolta il piccolo record sarebbe tutto merito suo. Se la Roma infatti domani non dovesse subire gol centrerebbe il terzo clean sheet europeo consecutivo che manca da ben tredici anni.