Patto Champions tra i senatori

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Fonseca si affida ai senatori: Dzeko, Pedro, Mkhitaryan e Smalling. Sono loro, in ordine di anzianità, i senatori della squadra ultratrentenni con grande esperienza maturata in Premier League che hanno stretto un patto per riportare la Roma in Champions League dopo anni di astinenza. Proprio loro dovranno guidare i giovani del gruppo, Pellegrini in primis visto che diventerà capitano quando non ci sarà più Edin, e aiutare l’allenatore della gestione dello spogliatoio. Nessuno vuole più vivere una stagione anonima e anche Fonseca vuole voltare pagina dopo un finale di stagione burrascoso culminato con la lite con Dzeko post Siviglia.