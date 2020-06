Sulla maglia la patch Black Lives Matter fino a fine campionato

Il Corriere Della Sera – “Non basta più non essere razzisti. Bisogna essere antirazzisti“. E’ questo l’ennesimo messaggio lanciato dalla Roma, che si schiera apertamente. Nelle ultime 12 giornate di campionato i giallorossi avranno sulla maglia una patch speciale, che riprende lo slogan “Black Lives Matter“, nato dopo l’omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto lo scorso 25 maggio a Minneapolis.

Non tutti i tifosi sui social si sono detti favorevoli. C’è stato anche chi, per contestare il presidente Pallotta e la dirigenza, ha scritto che la società si occupa troppo di messaggi e troppo poco di vittorie. L’immagine “sociale” e la considerazione che la Roma ha ottenuto in Italia e all’estero è il miglior risultato ottenuto dalla società americana e resterà in eredità.