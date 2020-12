Pastore torna ad allenarsi dopo l’intervento all’anca

Il Tempo (F.Biafora) – Un volto «nuovo» sui campi di Trigoria. A 141 giorni di distanza dall’operazione all’anca effettuata l’11 agosto a Barcellona Pastore è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni di squadra. Nella seconda seduta di lavoro in vista della partita con la Sampdoria agli ordini di Fonseca si è allenato anche il trequartista argentino, che in questa stagione non ha giocato neanche un minuto e in generale in tutto il 2020 ha raccolto appena tre presenze, con 71 minuti complessivi giocati con Lazio, Sampdoria e Milan, sua ultima apparizione. Il Flaco adesso avrà bisogno di una serie di sedute consecutive a pieno ritmo per recuperare la migliore forma fisica e in seguito entrare nella lista dei convocati, con il suo nome che manca dall’elenco dei disponibili dal 29 luglio, giorno della sfida con il Torino e dell’ultima panchina. La speranza di Pastore, che combatte con questo problema cronico all’anca da novembre 2019, è quella di essersi messo definitivamente alle spalle la problematica alla gamba e, con altri due anni e mezzo di contratto con la Roma, vuole dare il proprio contributo nella rincorsa alla Champions League.