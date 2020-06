60 minuti in campo per Javier Pastore contro la Sampdoria. Il Flaco è partito titolare contro i blucerchiati per il ritorno in campo della Roma allo Stadio Olimpico e ha voluto pubblicare una foto sul suo profilo Instagram per festeggiare la vittoria ottenuta. Queste le sue parole:

“Contento di tornare a giocare e riprendere questo campionato! 3 punti importanti. Forza Roma”.