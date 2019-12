Pastore: “Il Colosseo è come la Tour Eiffel, ci passi accanto tutti i giorni e ogni volta è qualcosa di incredibile” – VIDEO

Javier Pastore, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista al programma calcistico francese Téléfoot. Queste le sue parole:

“Il Colosseo è come la Tour Eiffel, ci passi accanto tutti i giorni e ogni volta è qualcosa d’incredibile. Dal primo momento a Parigi ho avuto un rapporto molto stretto con i tifosi. Non so se sia riuscito a fare tanto per restituire l’affetto ricevuto”.

"Dès le premier jour, les supporters du @PSG_inside ont noué une relation très forte avec moi" 😍 Sa nouvelle vie à Rome, son passé parisien et un possible retour en Ligue 1 : Pastore s'est livré au micro de @Yassin_YN, dans une interview à retrouver dimanche dans Téléfoot pic.twitter.com/cyYTCz0EYu — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 20, 2019