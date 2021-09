Passione a Verona: saranno in duemila

Corriere dello Sport (G.Marota) – La Roma a Verona non sarà sola. Avrà al suo fianco circa 2.000 tifosi, gente che non vuole smettere di sognare e che si è letteralmente scatenata. C’è di più: vista la grande richiesta, alla parte di curva nord riservata è stato aggiunto un ulteriore settore adiacente. 1.700 anime romaniste, mentre nel resto dello stadio ne sono previste almeno altre 300 che abitano in Veneto. Un entusiasmo collettivo e contagioso quello che si respira attorno alla nuova creatura di Mourinho che non perde occasione per lodare il clima generato dall’amore di una piazza che sta riscoprendo il gusto di tifare.

I sold out visti in questa prima parte di stagione sono soltanto la logica conseguenza delle vibrazioni positive. Lo zoccolo duro del tifo ha offerto un grande spettacolo, poi, riempiendo il settore dell’Arechi di Salerno. Anche giovedì sera contro l’Udinese la Roma avrà la sua degna cornice: sono stati venduti già 21mila biglietti.