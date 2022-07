Parola ai Friedkin. Mourinho scontento vuole un colpo alla Dybala

Il Tempo (A.Austini) – La tensione è massima, gli equilibri sono sottili. Da una parte Mourinho e la smania di acquisti per non sentirsi inferiore ai competitor, dall’altra il doppio ordine impartito da Pinto e dalla proprietà: rinforzare la Roma e risanare i conti con le cessioni. Con le parole catturate dai cronisti poche ore fa, diventa ufficiale il malcontento di Mou che continua con la sua tattica: lamentarsi e mostrarsi deluso per ottenere il massimo possibile dalle società per cui lavora. Ci vorrebbe un acquisto alla Dybala per far tornare il sorriso all’allenatore. Ad oggi la Roma non può avvicinarsi alle richiesta dell’argentino, sedotto e abbandonato dall’Inter.

Al momento Pinto non puà far altro che osservare, consapevole che il Napoli si sta facendo sotto, il Milan è concentrato su altri obiettivi e l’Inter tornerebbe in corsa qualora cedesse Dzeko. Mourinho deve mettersi, quindi, l’anima in pace e aspettare. Spetta ai Friedkin gestire questo momento di palese nervosismo interno e valutare se sia il caso di cambiare il piano, come accaduto lo scorso anno quando arrivò Abraham.