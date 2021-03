Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i giallorossi, in programma domani alle 15.00 allo Stadio Tardini e valida per la 27° giornata di Serie A 2020-2021. Out Gervinho. Ecco la lista completa:

Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.