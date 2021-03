Parma-Roma 2-0. Mihaila e Hernani affondano i giallorossi

Pagine Romaniste – La Roma in piena emergenza questo pomeriggio contro il Parma era chiamata a rispondere agli squilli di Lazio e Atalanta, ma i giallorossi non entrano mai in campo. La squadra di Fonseca sembra partire bene, con qualche spunto che porta all’episodio dubbio in area crociata, con protagonista Hernani che disturba in maniera sospetta Pellegrini. Per l’arbitro però è tutto regolare. Il Parma comincia a prendere in mano le redini del gioco e al 9′ passa in vantaggio: Man sfugge su Kumbulla, mette un bel traversone in mezzo dove si fa trovare pronto Mihaila che porta in vantaggio i suoi. La Roma prova a controllare il possesso ma i giallobù pressano allo sfinimento chiudendo le linee di passaggio per gli attaccanti che si dimostrano poco reattivi. L’unico tiro degno di nota è la punizione di Pellegrini neutralizzata alla perfezione da Sepe. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, i giallorossi faticano e al 55′ la squadra di D’Aversa raddoppia: Pellè viene atterrato in area da Ibanez, l’arbitro concede il rigore che Hernani trasforma. La Roma rimane così al quinto posto in classifica con 50 punti, il Parma acqusisce 3 punti d’oro che lo portano al penultimo posto con 19 punti.

PARMA CALCIO (4-3-3): Sepe; Conti (80′ Laurini), Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani (72′ Grassi), Brugman, Kurtic; Man, Pellé (61′ Zirkzee), Mihaila (80′ Karamoh).

A disposizione: Colombi, Turk, Cyprien, Sohm, Zagaritis, Bruno Alves, Dierckx, Brunetta, Busi.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

Indisponibili: Iacoponi, Inglese, Valenti, Nicolussi Caviglia, Gagliolo, Gervinho, Cornelius.

Squalificati: Kucka

Diffidati: Pezzella, Gagliolo.

A.S.ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla (60′ Cristante); Peres (60′ Reynolds), Villar (78′ Diawara), Pellegrini (78′ Mayoral), Spinazzola; Pedro (60′ Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Fazio, Karsdorp, Calafiori, Pastore.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Veretout, Zaniolo, Smalling, Mkhitaryan.

Squalificati:

Diffidati: Cristante, Ibanez, Bruno Peres, Veretout, Villar.

Arbitro: Piccinini.

Assistenti: Passeri, Valeriani.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Di Bello.

Avar: Liberti.

Marcatori: 9′ Mihaila (P), 55′ Hernani (R).

Ammoniti: 23′ Osorio (P), 32′ Bruno Peres (R), 55′ Pellegrini (R), 66′ Hernani (P), 69′ Dzeko (R), 90′ Grassi (P).

Espulsi: -.

Note: 1′ recupero (PT), 4′ recupero (ST).

PRE-PARTITA

Ore 14.34 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 14.05 – La formazione del Parma.

Ore 13.45 – L’11 della Roma.