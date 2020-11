Parma, Bruno Alves: “La Roma è fortissima, ma noi vogliamo vincere: lo dico chiaro e tondo”

La Gazzetta dello Sport (A. Schianchi) – Il difensore del Parma ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo. Tra gli argomenti trattati la sfida contro la Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Domenica all’Olimpico contro la Roma. Sarà più facile senza pubblico?

Partite facili non ce ne sono. La Roma è fortissima, ma noi vogliamo vincere: lo dico chiaro e tondo. Loro hanno già recepito le idee di Fonseca, un allenatore che conosco bene: siamo stati avversari quando giocavamo in Portogallo, e il suo assistente Nuno Campos è stato mio compagno di squadra. Quindi, per me, una sfida nella sfida.