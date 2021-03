Pareggiano entrambe le squadre della Capitale

Il Tempo (F.Schito) – Due pareggi dal sapore contrastante colorano la giornata di Roma e Lazio Primavera. Ai giallorossi rimane l’amaro in bocca per il pareggio a reti bianche nella trasferta di Milano. Tra i rossoneri ha giocato anche Hauge come fuoriquota. Con questo punto la Roma viene raggiunta in vetta alla classifica dall’Inter: “La classifica ovviamente la guardiamo ma la mia idea è orientata verso altre cose. Se allenassi una prima squadra sarei rammaricato, ma come faccio davanti a una prestazione del genere? I ragazzi ci hanno provato, hanno creato molto, c’è da fargli i complimenti” ha detto Alberto De Rossi a Roma Tv.