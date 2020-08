Paratici non va alla Roma

Tuttosport (G. V.) – Da tempo ormai si rincorrono le voci su un possibile passaggio alla Roma da parte di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ma questi rumors sono destinati a rimanere tali. Il dirigente concluderà la campagna acquisti della Juventus e la sua intenzione è quella di restare a Torino, anche per il solido rapporto che lo lega ad Andrea Agnelli. Il suo contratto con la Vecchia Signora è in scadenza a giugno 2021, ma una volta terminato il mercato, Paratici discuterà il rinnovo con la società. Gli incontri degli ultimi tempi con Guido Fienga, CEO della Roma, non avevano come tema il suo passaggio nella Capitale. A cercarlo recentemente è stato il Manchester United, a cui Paratici ha detto no.