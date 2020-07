Pallotta sonda strade in Nord America

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pallotta ha rinnovato la fiducia a Fonseca con un tweet pochi giorni fa. Un gesto per motivare i giocatori e l’allenatore prima della gara contro il Napoli, per aiutarli ad affrontare in un ambiente dove si naviga a vista. Un periodo difficile per un club in vendita, con la trattativa con Friedkin congelata anche se gli avvocati del texano restano in contatto con quelli del patron capitolino. Nelle ultime ore si è fatta largo l’ipotesi del canadese Jeffrey Mallet ma non ci sono conferme. Mallet ha 56 anni ed è stato Ceo di Yahoo ed è vicepresidente della squadra di baseball San Francisco Giants nonchè presidente della squadra Mls Vancouver Whitecaps. L’imprenditore inoltre è uno dei principali investitori del Derby County e del calcio femminile negli Usa.