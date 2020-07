Pallotta si tiene stretto Fonseca

Il Tempo (F.Biafora) – Fonseca non si sente solo. Nonostante la doppia sconfitta con Milan e Udinese abbia scatenato molte polemiche intorno a lui, il mister non si sente in discussione. A confermarlo è anche il presidente Pallotta che con un tweet ha detto: “Il futuro di Paulo non è in discussione, ha il mio pieno supporto”. Poco dopo, in conferenza, il portoghese ha risposto così: “Ho sentito sempre, anche in questo momento il supporto della società e del presidente e di tutto il club. Non mi sono mai sentito abbandonato”. Il tecnico poi parla anche di Dzeko: “Penso che è chiaro che Dzeko giocherà domani, non ha giocato l’altra. Penso che Miki è un’opzione forte, vediamo Carles come sta. Ha giocato bene, ha corso molto, ma vediamo come sta fisicamente perchè abbiamo giocato solo due giorni fa”.