Pallotta prepara il ritorno in Italia: l’imprenditore pronto ad acquistare il Bari in caso di promozione

James Pallotta sogna il ritorno in Italia. L’ex presidente della Roma, stando quanto riportato da Milano Finanza, sarebbe interessato al Bari attuale terza forza di Serie B e dunque in buona posizione per la promozione in Serie A. La squadra pugliese è di proprietà di De Laurentiis che, in caso di approdo nel massimo campionato, dovrà vendere e l’imprenditore statunitense potrebbe approfittarne.