Pallotta: “Molto orgoglioso dei giocatori e di Fonseca dopo la vittoria di ieri. Buon Natale e buon anno nuovo” – FOTO

Il presidente della Roma, James Pallotta, ha commentato su twitter la vittoria dei giallorossi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Molto orgoglioso dei giocatori, di Fonseca e di tutto il suo staff dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Una grande prestazione e un ottimo modo per finire l’anno. Buon Natale e buon anno nuovo”.

Very proud of the #ASRoma players, Paulo Fonseca and all his staff after yesterday’s win in Florence. A great performance and a great way to finish the year. Merry Christmas and Happy New Year. #ForzaRoma pic.twitter.com/qnvTjdmtWc

