Pallotta-Friedkin, obiettivo chiusura entro Ferragosto

Leggo (F.Balzani) – Durante il prossimo mese Pallotta conta di chiudere la questione legata alla cessione della Roma. L’attuale presidente ora ha fretta tanto da non aspettare il voto in Aula per il progetto Stadio. Per questo nelle ultime settimane sono stati contattati diversi potenziali investitori tra cui un fondo sudamericano, con sede a Los Angeles e la regia di Baldini, uno russo e uno legato al Kuwait. Solo l’ultima citata sembra una pista percorribile e avrebbe presto contatti con Malagò e Totti. I tempi stringono e l’unica offerta ufficiale sul tavolo è quella di Friedkin. Il prossimo bilancio fa paura, così come le future scadenze. Friedkin è arrivato a 490 milioni, Pallotta ne vorrebbe 560, ma vista la forbice potrebbe stringersi entro Ferragosto sui 520. Secondo alcuni rumors la cordata sudamericana non avrebbe problemi ad arrivare a tale cifra e a presentarsi con Cavani, ma ci sono forti dubbi sulle figure di riferimento.