Pallotta e Friedkin alla stretta finale

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pallotta-Friedkin, prove di dialogo. I due imprenditori sono in contatto direttamente, attraverso i rispettivi avvocati. Il magnate texano è pronto a riformulare l’offerta per mettere subito mani alla Roma: 490 milioni più 85 per mettere a posto i conti, sono queste le cifre. Pallotta si accontenterebbe delle cifre di marzo ma ora è disposto anche a trattare al ribasso. Intanto la Consob nei prossimi giorni valuterà il prospetto informativo sui conti del club riguardante l’aumento di capitale. La stessa Consob ha chiesto alla Roma di informare i mercati di ogni manifestazione d’interesse da parte di altri soggetti, essendo una società quotata in borsa, che evidentemente non si sono ancora palesati. Il prossimo mercato sarà condizionato da questa situazione d’impasse: i giallorossi necessitano di 80 milioni di plusvalenze.