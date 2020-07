Adesso Friedkin forza la mano per spingere Pallotta all’addio

Il Messaggero (S. Carina) – Friedkin ci riprova. I numeri non cambiano. Sono le condizioni apparentemente ad essere diverse: 490 milioni ma con l’esborso tutto cash e senza condizioni. Dieci giorni per valutare la proposta. Sono questi i parametri del nuovo assalto. I dubbi che possa andare in porto esistono e off record vengono avanzati anche dalle persone che gravitano vicino al dossier. Il problema infatti non è tanto nelle modalità della proposta, ma sul quantum. Pallotta ritiene insufficienti 490 milioni, perché se ci fosse il via libera per Tor di Valle la quotazione del club tornerebbe a lievitare. Pallotta però se non vendesse dovrebbe versare altri 60 milioni circa di aumento di capitale e realizzare più di 100 milioni di plusvalenze, cedendo alcuni tra i pezzi migliori della rosa.