I soci preoccupati ma Pallotta resiste

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Gli azionisti della Roma chiedono chiarezza e si sono confrontati con i dirigenti, mettendo nero su bianco quesiti che sono gli stessi dei tifosi. La prima parte dell’assemblea societaria per l’emergenza Covid si è svolta con domande e risposte scritte. Tanti i temi trattati: la cessione a Friedkin, lo stadio, il rimborso per gli abbonati e altro ancora.

Su Friedkin i dirigenti non si sono esposti, richiamando le parole recenti di Pallotta. Sullo stadio invece si è ribadita la volontà di andare avanti anche in un altro sito se necessario. Intanto Vitek ha ottenuto una proroga fino al 15 luglio per definire gli accordi con Unicredit che comprendono i terreni su cui sorgerà lo stadio.