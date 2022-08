Palermo, corsa a tre: Corini in pole, D’Angelo segue. Ma c’è lo scatto di De Rossi

La Gazzetta dello Sport (F. Vitale) – Il cerchio si stringe. Il giro di consultazioni si è concluso e le prossime ore per la panchina del Palermo potrebbero diventare decisive. Sull’asse operativo tra Palermo e Manchester, infatti, si è passati alla fase di approfondimento con i nomi che compongono la rosa dei papabili.

Sostanzialmente è corsa a tre: Eugenio Corini e Luca D’Angelo, già da giorni sui taccuini del club rosanero, e Daniele De Rossi che, proprio due giorni fa, è andato a Manchester al quartier generale del City.

Non una semplice visita di cortesia, ma una e propria convocazione a scopo conoscitivo. L’ipotesi che l’ex centrocampista della Roma possa vivere la sua prima esperienza da tecnico in rosanero sembra quindi prendere sempre più quota. Al termine del positivo colloquio, De Rossi si è poi fermato al centro sportivo con l’ex compagno Kolarov per salutare l’amico Guardiola e assistere all’allenamento.