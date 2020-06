È Riccardo Pagano il primo giovane della Roma assistito da Totti – FOTO

Dopo Bonavita e Retegui c’è il terzo colpo dell’agenzia di scouting di Francesco Totti, il primo targato Roma. Si tratta di Riccardo Pagano, promettente centrocampista dell’Under 16 capitolina. La ct10management scouting, la società di scouting dell’ex numero 10 romanista, ha commentato così il nuovo “acquisto” attraverso un post su Instagram:

“É un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16. A te auguriamo il meglio per il futuro”.⁣