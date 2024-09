Il Tempo (M. Cirulli) – Juric conferma Pisilli a centrocampo, Baldanzi al posto dell’infortunato Pellegrini. Per l’esordio in Europa League il tecnico della Roma si affiderà a qualche cambio rispetto agli undici scesi in campo con l’Udinese. In porta ci sarà Svilar, mentre la linea a tre vedrà l’esordio dal primo minuto di Hermoso come braccetto sinistro.

Angeliño si sposterà così sulla fascia, con Celik dal lato opposto. A centrocampo dovrebbe rimanere ancora in panchina Koné, confermando così la coppia Cristante-Pisilli, mentre insieme a Dovbyk e Dybala si prepara Baldanzi, che sembra in vantaggio nel ballottaggio con Soulé sulla trequarti.