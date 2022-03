Ottantamila con la Roma

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Sono partite le 96 ore che possono cambiare la stagione della Roma, tra pass europeo da conquistare e un derby fondamentale per la classifica. Ottantamila anime giallorosse suonano già la carica, testimoniando la solita vicinanza nel momento del bisogno: saranno 40.000 contro il Vitesse e altre 40.000 domenica pomeriggio nel derby. Tutti uniti nel nome di José Mourinho, il faro di un popolo che ha affidato allo Special One le proprie ambizioni di rinascita.

La capienza al 75% permette di ospitare circa 51mila tifosi, per la gara di stasera c’è ancora disponibilità di biglietti in Curva Nord, Montemario e Tevere Top centrale, mentre in vista della stracittadina i 40 mila ticket a disposizione della Roma (12mila sono stati riservati alla Lazio) sono andati esauriti. Due giorni fa il club ha annunciato il sold out, polverizzati anche i biglietti “VIP Experience” a prezzi proibitivi. Il derby ospiterà il decimo “tutto esaurito” della stagione, dopo i precedenti con CSKA Sofia, Empoli, Udinese, Juventus e Verona (capienza al 50%) e Milan, Napoli, Inter e Sampdoria (al 75%). Nessuna società ha fatto meglio in Italia, nessun altro club ha queste percentuali di riempimento, in media ben oltre il 90%.