Ormai non è più un caso: quando Villar gioca, la Roma non perde

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Il 2020 è stato un anno incredibile per Gonzalo Villar. Il trasferimento dalla Serie B spagnola al massimo campionato italiano, la prima esperienza all’estero cominciata con una pandemia, il lockdown da solo, poi finalmente il calcio giocato. Da luglio in poi ha mostrato le sue qualità, diventando uno dei migliori prospetti della Roma, con ampi margini di crescita.

Adesso Villar è la scommessa vincente della Roma e sorride Fonseca, che ha scoperto un uomo in più per il centrocampo, in questo momento uno dei migliori per condizione fisica. Quando lo spagnolo ha giocato titolare, i giallorossi non hanno mai perso. Per lui il turnover non è un problema, sa che la concorrenza è alta, apprezza le qualità di Pellegrini ed è pronto a lavorare in allenamento per migliorare le sue qualità.