Il Tempo (L. Pes) – Dopo i giovani tocca agli esuberi. A nove giorni dalla fatidica data del 30 giugno, entro la quale la Roma ha la necessità di generare plusvalenze per 30 milioni, il lavoro di Pinto sulle uscite è tutt’altro che concluso. Reynolds e Carles Perez hanno convinto in pieno rispettivamente Westerlo e Celta Vigo, ma con entrambi i club ci sono problemi sulla valutazione dei cartellini. Per quanto riguarda lo statunitense i giallorossi chiedono la cifra fissata per il diritto di riscatto (7 milioni) ma i belga sono arrivati ad offrire circa 4.5. Nonostante la forte volontà del laterale di restare al Westerlo, al momento sembra complicato chiudere l’affare entro fine mese. C’è distanza anche con il Celta per Carles Perez. Gli spagnolo sembrano pronti ad accogliere Rafa Benitez come nuovo tecnico, e nel frattempo vorrebbero riportare l’ala ex Barça reduce da una stagione molto positiva. Il club è stato chiaro con il ragazzo: Se non si trova una soluzione a breve, il 10 luglio, giorno del raduno a Trigoria, Carles si allenerà a parte e non con il gruppo della prima squadra. In uscita ci sono anche Kluivert e Vina: il primo al rientro da Valencia, che a causa di problemi economici non ha potuto riscattarlo, mentre l’altro ha trascorso sei mesi al Bournemouth che ora vorrebbe riportarlo in rosa abbassando la cifra di 15 milioni fissata per il riscatto non esercitato però dagli inglesi.