Ora sognare è legittimo

Corriere della Sera (P.Di Caro) – Non era sbagliato avere dubbi prima, non è sbagliato avere sogni ora. La Roma di inizio campionato aveva dei problemi: rimotivare Dzeko, sostituire Zaniolo, un allenatore che non era considerato intoccabile. Un mix pericoloso che non la poneva tra le prime in campionato. Il campo è sovrano e le gerarchie si sono ribaltate. Roma e Milan sono sopra a tutte ed hanno reso al massimo in ogni componente. Sarebbe una sorpresa se i giallorossi lottassero per il titolo, ma non sarebbe una follia.