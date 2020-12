Ora si scalda Pedro

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Un giorno in meno di riposo rispetto all’Atalanta, ma l’imbarazzo della scelta per la formazione da schierare domenica. Finalmente Paulo Fonseca potrà contare su l’organico praticamente al completo e arriva quindi alla sfida contro i bergamaschi con molteplici possibilità di formazione. La squadra giallorossa è reduce da due importanti vittorie in campionato contro il Bologna e il Torino, arriva al big match con il morale alto e una buona condizione atletica.

Fonseca per la sfida ritroverà quasi certamente Antonio Mirante. Il tecnico portoghese starebbe pensando se schierare nuovamente gli uomini impiegati nelle ultime due gare, oppure optare per il ritorno da titolare di Pedro. Lo spagnolo è rimasto fuori contro il Bologna per squalifica ed è entrato negli ultimi trenta minuti del match contro il Torino avviando anche l’azione per il 3-0 firmato da Pellegrini: l’ex Chelsea potrebbe quindi ritornare titolare facendo scalare il vice capitano sulla mediana, lasciando di fatto in panchina Villar.