Ora si punta Freuler per il centrocampo

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – A gennaio i Friedkin, nella logica di un “allineamento” più volte proclamato tra staff tecnico e proprietà, consegneranno almeno due rinforzi a Mourinho: un esterno destro difensivo e un centrocampista centrale che rappresentino un investimento o un’occasione. Può succedere anche che gli acquisti aumentino, se in parallelo Tiago Pinto riesce a incassare denaro dalle cessioni. Ma al momento non è previsto.

L’identikit dei due rinforzi sarebbe già stato svelato, se le circostanze del mercato invernale avessero consentito alla Roma di puntare sulle prime scelte: Dalot del Manchester United come alternativa a Karsdorp e Zakaria del Monchengladbach per dare fiato a Veretout e Cristante nel mezzo. Ma per motivi diversi le preferenze non collimano con la concretezza. Dalot è stato rilanciato dal nuovo allenatore dello United, Zakaria ha cambiato procuratore e il suo futuro sembra da Premier League. E’ stato offerto Hector Herrera, ma non rientra nei parametri di età e ingaggio adatti alla Roma. A centrocampo resta invece Grillitsch il nome più accreditato. Potrebbe integrarsi con una certa velocità, ma chissà che l’Hoffenheim lo lascerà andare a sei mesi dalla scadenza: dipenderà dalla proposta economica, di Tiago Pinto e non solo.

Vale lo stesso per Remo Freuler, appena battuto nell’Atalanta. Non rinnova ma cerca l’ingaggio della vita. Quanto al terzino, la prospettiva di aggiungere un terzo inglese alla rosa non dispiace a Mourinho: sono stati già avviati i contatti con l’entourage di Max Aarons, nazionale Under 21 del Norwich. Offerto anche il danese Stryger Larsen, che pure è in scadenza e ha rotto con l’Udinese. Piace anche il marocchino Mazroui dell’Ajax, da anni nel radar romanista ma per difficilmente accessibile per costi.