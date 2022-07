Opa, serve un punto entro domani alle 18

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Un solo punto divide la Roma dal suo obiettivo. Domani 15 luglio alle ore 18 scadrà l’Opa che in caso di successo consentirà ai Friedkin di uscire ufficialmente dalla Borsa. Ieri sono state presentati 251.978 richieste di adesione che hanno fatto raggiungere il 94%. Un trend che fa ben sperare all’interno di Trigoria. Oggi e domani saranno giornate fondamentali. Dalla Roma filtra ottimismo, anche perchè alcuni azionisti con pacchetti di titoli consistenti hanno contattato gli analisti per avere dei consigli.

Se l’Opa non andrà in porto gli azionisti (anche quelli che hanno aderito) oltre a non ricevere un corrispettivo superiore a quello dell’offerta, non potranno più beneficiare dei vantaggi dati dal Club. Il piano B sarebbe una fusione tra la società dei Friedkin che detiene le azioni della Roma e la Neep.