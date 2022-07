Opa, oggi sono state presentate 6.246.012 richieste di adesione

Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC sulle azioni di A.S. Roma, risulta che oggi, 7 luglio 2022, sono state presentate 6.246.012 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 20.065.255, pari al 31,89% dell’offerta. L’offerta è iniziata il 13 giugno 2022 e terminerà domani, 8 luglio 2022. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di A.S. Roma acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 luglio 2022 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Teleborsa.it