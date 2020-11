Opa, i dati ufficiali sul flop azioni

Il Corriere Dello Sport (G.Piacentini) – Con un comunicato emesso dalla Romulus and Remus Investments, la società che fa capo a Dan Friedkin che ha acquistato la Roma, sono stati resi pubblici i risultati definitivi dell’Opa sulle azioni della Roma. Sono state portate in adesione 1.412.890 azioni ordinarie AS Roma, pari allo 0.2% del capitale sociale, dell’Emittente e all’1.674% delle azioni ordinarie che erano oggetto dell’offerta. Una quota troppo bassa, per cui la Roma rimarrà quotata in Borsa. Romulus and Remus Investments pagherà ai titolari delle azioni ordinarie, che hanno aderito, il corrispettivo di 0.1165 euro ad azione.