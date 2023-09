Ola Solbakken trasferitosi all‘Olympiacos nelle ultime ore della sessione di mercato ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club greco: “Sono molto felice di essere qui, sono molto contento di iniziare domani e di incontrare i miei compagni, l’allenatore e il resto dello staff. È un grande club che gioca sempre in Europa e propone un calcio offensivo che mi affascina. Sono un giocatore offensivo e credo di poter dare il mio meglio. Questo è il motivo principale per il quale penso che questo sia il posto giusto dove stare per migliorare e per giocare un bel calcio. Il club ha dei grandi tifosi che sia in Grecia che in Europa sostengono la squadra. È sempre bello giocare partite europee e credo che possiamo fare un buon percorso. Sono contento perché questo è un club vincente e voglio aiutarlo a continuare a vincere sia in campionato che in Europa League“