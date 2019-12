Oltre 80mila spettatori fra Torino e Juve: la grande febbre giallorossa

Roma non è più la parola “amor” letta al contrario a bassa voce col timore di essere uditi. Essere tifosi della Roma significa oggi girare orgogliosi per la città nonostante la Lazio abbia appena vinto un trofeo. Che strana la vita, pensare che sei mesi fa la stagione era iniziata nel peggiore dei modi con gli addii di De Rossi e Totti. Poco prima dell’Epifania gli uomini di Fonseca torneranno a giocare contro il Torino in casa e si prevedono, con attualmente 6mila biglietti venduti e considerando gli abbonati, 35mila spettatori. Sette giorni dopo, sempre all’Olimpico, i capitolini ospiteranno la Juventus e si conta di sforare quota 50mila presenze. Il record stagionale è 44mila spettatori contro il Milan. Lo riporta Il Corriere dello Sport.