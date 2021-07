Olsen vicino al Lilla in prestito. Viña in pole per la fascia di Spina

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Tiago Pinto ieri non ha assistito all’allenamento della squadra, comprensibile visto il mercato da portare avanti. Il general manager sta lavorando giorno e notte per definire le uscite di Olsen e Kluivert in modo da potersi concentrare sull’arrivo di Xhaka e di un terzino sinistro. Il portiere svedese è vicino al Lille, che vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Tiago Pinto non ha ancora chiuso la trattativa, perché non vorrebbe dover pagare una parte dell’ingaggio al portiere, come vorrebbe il Lille, ma sta anche cercando di inserire un obbligo di riscatto dopo un determinato numero di presenze, come per Under e Pau Lopez.

Stesso discorso legato a Kluivert: il Nizza sta facendo sul serio, il suo tecnico Galtier ha chiamato l’olandese per convincerlo a trasferirsi in Francia. L’affare (10 milioni per il diritto d’acquisto) sembra essere indirizzato verso la fumata bianca, ma anche qui Pinto vorrebbe assicurarsi un obbligo di riscatto. Sempre sul fronte cessioni dall’Inghilterra rilanciano di un interesse concreto del Tottenham per Pellegrini. La prossima settimana Pinto fisserà un incontro con gli agenti per intavolare la trattativa legata al rinnovo del contratto. Una volta definite le cessioni, potrà concentrarsi sull’arrivo di Xhaka. Le parti sono vicine a raggiungere un accordo, ma servirà ancora un po’ di tempo per vedere lo svizzero nella capitale. Lo stesso che servirà anche per il terzino sinistro: tanti nomi visionati, compreso Alex Telles del Manchester United e Matias Viña del Palmeiras. Alla Roma è stato offerto anche Mauro Icardi, in uscita dal Psg, ma al momento non sembra una pista percorribile.