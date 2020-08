Olsen, seconda chance sarda? Lui ci pensa

Il Corriere Dello Sport (G.Amisani) – Sondaggio che sa di ritorno quello fatto dal Cagliari su Robin Olsen, che potrebbe tornare in rossoblù dopo l’esperienza interrotta il 30 giugno, quando l’estremo difensore svedese non ha voluto chiudere la stagione nell’isola, evitando una trattativa con il club sardo. L’arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina del Cagliari potrebbe aprire un nuovo asse di mercato con la Roma e l’eventuale partenza di Cragno gli spianerebbe la strada per il ruolo di portiere titolare della squadra. Il giocatore ci sta pensando, gli piacerebbe restare in Italia anche se preferirebbe una compagine che lotta anche in Europa. Una volta superata qualche sua perplessità, si passerà alla trattativa con il giocatore e con i due club.