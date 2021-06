Olsen, Florenzi, Under: 30 milioni per la Roma

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Un tesoretto che può arrivare dall’Europeo. Olsen, Florenzi e Under sono tra i protagonisti della manifestazione continentale, rientrano dai prestiti e dalla loro cessione la Roma può ricavare circa trenta milioni. I Friedkin sono disponibili a fare investimenti per consegnare a Mourinho una squadra competitiva, ma Tiago Pinto sta lavorando molto per cedere gli esuberi, compresi quelli che tornano dai prestiti. Per la Roma è fondamentale tagliare il monte ingaggi e il g.m. si sta impegnando molto in un mercato difficile.

Olsen è stato il migliore in campo lunedì sera nella gara contro la Spagna, mantenendo la porta inviolata grazie ad alcuni interventi decisivi. Sarà più facile trovargli una squadra, potrebbe restare in Premier League (all’Everton undici presenze in un anno) e la Roma spera che l’Europeo possa essere l’occasione per trovare una nuova sistemazione. Ieri invece è scaduta l’opzione del Psg per il riscatto di Florenzi. Oggi Leonardo e Lucci si incontreranno per affrontare la questione. Il suo destino è legato ad Hakimi: se l’interista va al Chelsea, Florenzi resta a Parigi, ipotesi comunque ancora possibile.

Il terzino ha comunque molti estimatori e potrebbe diventare un obiettivo di Inter e Juventus. Difficile ipotizzare un suo rientro alla Roma. Cengiz Under aveva manifestato il desiderio di lavorare con Mourinho, ma dopo essere rientrato dal prestito al Leicester tornerà sul mercato. In Inghilterra non è riuscito a dimostrare il suo valore, ma adesso l’Europeo gli offre una grande chance.